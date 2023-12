Pokémon tendrá su propio parque temático en Japón

Pokémon es una de las franquicias más exitosas a nivel mundial y finalmente la popular saga tendrá su propio parque de atracciones en la región de Kanto en Japón.

Para esto, The Pokémon Company, Yomiur Land Co. y The Yomiuri Shimbun se han unido creando una nueva empresa llamada PokéPark Kanto LLC, la cual tendrá por objetivo crear este parque temático.

“PokéPark Kanto”, será el nombre de esta parque temático señalan desde The Japan News, a la vez que mencionan que buscará que “los visitantes puedan disfrutar de la experiencia Pokémon en un exuberante entorno natural a través de diversos eventos”.

Según dieron a conocer, este nuevo parque se ubicará en el parque de atracciones Yomiuriland, el cual se ubica en Tama Hills en la región de Kanto y se extiende a ambos lados de las ciudades de Inagi en Tokio y Kawasaki.