Crisis en Tierras Infinitas ayudó a Brandon Routh a sanar la “herida emocional” que tenía por su experiencia en Superman Returns

“Crisis en Tierras Infinitas” fue el último gran evento de las series del Arrowverso y es aunque recientemente The Flash tuvo su propio mini-crossover, debido a la pandemia las producciones de DC amparadas por The CW no han vuelto a realizar sus historias interconectadas que abarcan varios episodios de distintos programas.

Pero aunque para muchos fanáticos esa adaptación de “Crisis en Tierras Infinitas” ya pasó hace mucho tiempo, recientemente Brandon Routh volvió a hablar del evento que le permitió regresar como Superman.

En una conversación con el podcast Inside of You el anfitrión de ese programa, Michael Rosenbaum, le preguntó a Routh si se emocionó por su regreso como Superman en “Crisis en Tierras Infinitas”.

“Por supuesto. Absolutamente”, respondió el actor que protagonizó Superman Returns. “Gracias a Dios, también porque la primera vez (que interpreté a Superman) había tanta presión que estaba tratando de no mirar y ni siquiera podía dimensionarlo. Estaba como: ‘Oh, voy a hacer esto y voy a apreciarlo en la próxima (película), me relajaré en la siguiente. Solo tengo que superar esto’. No tenía la conciencia que tengo ahora”.

Superman Returns se estrenó en 2005 con la misión de continuar el legado de películas de Superman que había instaurado Christopher Reeve, pero la cinta no consiguió el desempeño que se esperaba, y aunque existieron planes al respecto, nunca dio pie a una secuela.

En ese sentido, Routh no pudo cumplir su plan de disfrutar de su segunda película como Superman y experimentó un duro proceso que, según él, recién pudo sanar en parte gracia su participación como una versión del Hombre de Acero inspirada en Kingdom Come en la “Crisis en Tierras Infinitas” del Arrowverso.

“Sentí mucha gratitud por por tener la oportunidad de hacer esto nuevamente, por todas las partes que lo hicieron posible”, señaló el actor respecto a su participación en aquel crossover. “Ya he contado esta historia antes, pero el primer día que llegué al set, estaba filmando el episodio de Batwoman. Era la primera vez que aparecía como Superman allí y solo pensé: ‘Ya lo hice, incluso si esta es la única escena que hago, lo conseguí'. La herida emocional o la cicatriz que dejó mi experiencia en Superman Returns se curó en mayor parte porque en todo el período previo a eso- con las pruebas de vestuario, la maravillosa y cálida reacción de los fanáticos, la gente estaba emocionada y agradecida de que volviera al personaje- se fue validando y curando de muchas maneras al estar allí. Fue el momento más mágico y pude relajarme y apreciar el resto de la experiencia desde ese momento”.

“No había nada más que demostrar”, sentenció el actor antes de indicar que simplemente el hecho de que lo consideraran para repetir el papel “fue una validación que no sabía que necesitaba (...) Fue muy sanador”.

Si bien recién apareció como Superman en “Crisis en Tierras Infinitas”, Routh pasó un largo tiempo vinculado al Arrowverso como Ray Palmer/The Atom y participó regularmente de series como Arrow y Legends of Tomorrow, además de realizar cameos en producciones como The Flash. En ese sentido, mientras en la octava temporada de la serie del velocista escarlata Routh volvió a interpretar a Ray, tiempo atrás el actor contó que ha hecho sus “propias investigaciones sobre la posibilidad” de una serie enfocada en su versión de Superman.