Brandon Routh ha hecho sus “propias investigaciones sobre la posibilidad” de una serie del Superman de Kingdom Come

Recientemente Brandon Routh regresó al Arrowverso por cortesía de “Armageddon”, el nuevo mini crossover que marcará el inicio de la octava temporada de The Flash. Pero mientras el actor tuvo la oportunidad de volver a interpretar a Ray Palmer tras su salida de Legends of Tomorrow, todavía no puede concretar su retorno como Superman.

Como recordarán Routh no solo interpretó a Superman en la película de 2005 Superman Returns, sino que en el contexto del crossover “Crisis en Tierras Infinitas” dio vida a una versión del hombre de acero inspirada en Kingdom Come.

En ese sentido, aunque actualmente ya hay una serie de Superman al aire y se están desarrollando varios proyectos con el personaje, Routh confirmó que estaría interesado en realizar una serie para esa interpretación del héroe.

“Absolutamente”, respondió el actor al ser consultado sobre si volvería a interpretar al Superman de Kingdom Come durante una entrevista con el portal Comicbook. “Dado que la historia sea la historia correcta y Superman sea retratado de la forma en la que veo a Superman, siempre estaré absolutamente interesado en eso”.

De hecho, a Routh no solo le gustaría retomar esa versión del personaje, sino que planteó que también ha hecho sus propias averiguaciones para una potencial serie.

“He hecho mis propias investigaciones sobre el posibilidad de algo así”, señaló el actor antes de advertir que “en este momento, la verdad es que estamos a con hartas cosas de Superman, con el éxito de Superman & Lois, y Tyler (Hoechlin) está haciendo un trabajo increíble en eso. Y luego hay un par de guiones y otras cosas para las películas, creo, en diferentes iteraciones en Warner Bros”.

Pero aunque por ahora no hay planes para un regreso de esa versión de Superman, Routh tiene claro que con apuestas como la película de The Flash sobre la mesa, evidentemente a futuro se podría abrir la puerta para varias situaciones por cortesía del Multiverso de DC.

“No sé (cuáles son todos los planes para Superman), pero sé que Flashpoint saldrá y eso está abriendo ese mundo”, dijo Routh. “Cuando eso suceda y con, supongo, el éxito de eso, se abren otras oportunidades. Al igual que hizo Marc Guggenheim con ‘Crisis en Tierras Infinitas’, puedes tener varios Supermen y funciona. Ese experimento está activamente en proceso y aún no ha sido probado en el lado de los largometrajes, pero creo que eso es para lo que tal vez se están preparando”.

“Es difícil decir lo que traerán los próximos años, pero antes solía decir: ‘No creo que alguna vez vuelva a interpretar a Superman’, y después de haber podido interpretarlo de nuevo en ‘Crisis’, ahora digo: ‘El cielo es el límite’. ¿Quién sabe?”, concluyó.