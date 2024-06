Jude Law revela que no quiso interpretar a Superman en fallida película: “Me pareció un paso demasiado lejos”

El popular actor británico Jude Law (51) reveló en una reciente entrevista que en su momento rechazó interpretar el papel de Superman en la fallida película de Brett Ratner que fue anunciada en el año 2002.

En charla con el podcast Discourse de The Playlist, Law detalló su reticencia a ponerse la capa del “hombre de acero”, pese a que años después sí participó en películas como Fantastic Beats y Capitán Marvel.

“Así que esto es cierto, sí. Y hubo un proceso de coqueteo”, señaló Law. “Y siempre me resistí porque me sentía [apagado]. Y sé que puedes decir: ‘Bueno, ¡pero interpretaste a Yon-Rogg y Dumbledore!’ Simplemente me pareció un paso demasiado lejos”.

Law recordó que todo ocurrió, como decíamos en la fallida película de comienzos de los años 2000. “Creo que fue cuando Brett Ratner iba a dirigir. Y no tenían guión, si mal no recuerdo ¿tenían un guión? No recuerdo haber leído ninguno. Esto fue hace mucho tiempo. Me trajeron el traje, pensaron: ‘Esto podría hacerte cambiar de opinión’”.

Y aunque se trataba de un traje algo más metalizado respecto al clásico que usó Christopher Reeve, ni siquiera eso consiguió convencer a Jude Law. “De todos modos, me lo probé y me miré en el espejo y una parte de mí inicialmente dijo: ‘Guau, esto sería [algo bueno]’, y luego pensé: ‘No, no puedes, puedes. No hagas esto. No puedes’”, dijo Law. “Y no me vendí a mí mismo, me alejé y la película nunca sucedió de todos modos. Entonces tal vez probablemente no habría hecho nada”.

Finalmente el proyecto se abortó y solo años después, en 2006, se estrenó la película Superman Regresa, dirigida por Bryan Singer, y protagonizada por Brandon Routh.