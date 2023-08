Pokémon tendrá un drama live-action en Japón

Desde TV Tokyo y The Pokémon Company han anunciado durante la jornada de este miércoles que realizarán el primer drama live-action basado en los juegos Pokémon y que tendrá por nombre Pocket ni Bōken wo Tsumekonde (Fill Your Pocket with Adventure).

Según dieron a conocer, esta serie se estrenará a partir del 19 de octubre y se centrará en los juegos Pokémon Red y Pokémon Green.

De acuerdo a lo que detallan desde ANN, la serie será protagonizado por Nanase Nishino, quien interpreta a Madoka Akagi, quien llega a Japón con el objetivo de volverse una creadora, pero se ve enfrentada a una serie de problemas. Un día, luego de 20 años, es que decide volver jugar Pokémon Red.

Aunque sin duda parece un tanto extraño un drama centrado en Pokémon, sobre todo si tenemos en cuenta que estará ambientado en el mundo real y no en el mundo Pokémon, sin duda llama la atención como pueda resultar.

De todas formas, este no es el primer videojuego que se introduce en el mundo de los dramas, ya que hace unos años Square Enix lanzó Final Fantasy XIV: Dad of Light, un drama que tomaba la saga Final Fantasy como base para relatar la relación entre un padre y su hijo.