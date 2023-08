Presentan nuevo Pokémon tipo fantasma inspirado en la ceremonia del té: Poltchageist

Tal como se venía anticipando desde Pokémon Company han dado a conocer una nueva criatura, en esta ocasión un Pokémon fantasma el cual se encuentra inspirado en la clásica ceremonia del té.

Según se dio a conocer Poltchageist es el nombre de este nuevo Pokémon que llegará de la mano del DLC que recibirá Pokémon Scarlet y Violet.

Según se dio a conocer el Pokémon sería del tipo Planta/Fantasma.

Cabe recordar que el DLC que tiene por nombre The Hidden Treasure of Area Zero, llegará dividido en dos partes la primera titulada The Teal Mask y que se lanzará el 13 de septiembre y la segunda llamada The Indigo Disk, planeada para fines de 2023.