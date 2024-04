Relic Entertainment despide a más de 40 empleados tras independizarse de Sega

Relic Entertainment, los desarrolladores de Company of Heroes han dado a conocer que han despedido a 41 empleados, esto tras su separación de Sega hace unas semanas.

A través de LinkedIn desde la desarrolla dieron a conocer los despidos señalando que esta tiene por objetivo “tener las máximas posibilidades de sobrevivir en una industria cada vez más volátil”.

Relic se independizó de Sega hace tan sólo unas semanas, en el marco de la operación de reestructuración de la compañía japonesa, y que también significó el despido de 240 empleados.

Cabe mencionar que esta no es la primera oleada de despidos que afecta a los desarrolladores de Company of Heroes y Warhammer 40K: Dawn of War, ya que en mayo de 2023 se anunció el despido de 121 trabajadores debido a “factores externos que están desafiando más que nunca a nuestra industria”.