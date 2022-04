La ACE cerró el domino de Pelisplus

Otro sitio de piratería ha dejado de funcionar en su dominio habitual. Se trata de Pelisplus, una página que es principalmente conocida en Latinoamérica por su oferta que permite ver de manera ilegal películas y series en streaming.

El servicio de Pelis Plus dejó de funcionar en su dominio Pelisplushd.net tiempo atrás, pero recién esta semana The Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) se responsabilizó por el cierre de lo que catalogó como “el segundo sitio web de piratería en español más grande de toda la región de América Latina”.

La ACE es una coalición dedicada a combatir la piratería que tiene como miembros a compañías como WarnerMedia, Disney, Netflix, Amazon, Apple y Sony. Previamente aquella organización participó de la suspensión de los dominios de Lookmovie y Cuevana3, y ahora sostiene que pudo cerrar el dominio de Pelis Plus tras localizar al operador de ese sitio en Perú.

“Esta es una gran victoria para el equipo de ACE con sede en América Latina mientras trabajamos para proteger el ecosistema digital legítimo en toda la región”, dijo Jan van Voorn, vicepresidente ejecutivo y jefe de protección de contenido global de Motion Picture Association, en el anuncio. “La acción exitosa contra el operador de Pelisplushd.net solo fue posible gracias a la evidencia que recopilamos de operaciones anteriores realizadas en otros países de América Latina. Esto dice mucho sobre la capacidad de ACE para resolver casos actuales utilizando años de inteligencia recopilada en el pasado y destaca el enfoque estratégico global que determina nuestras acciones en todo el mundo”.

Según la ACE, Pelisplushd.net registró 383.5 millones de vistitas en los últimos meses y consiguió una particular popularidad en México donde fue el sitio número 54 con más vistas en país y atrajo a más usuarios que HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video.

Como pueden imaginar, obviamente eso es un problema para las compañías que ven al streaming como una fuente importante de ingresos y la piratería como la principal amenaza para ese negocio. Pero claro, con una oferta cada día más amplia de plataformas y medidas como aquella que Netflix está probando para frenar las cuentas compartidas, todo apunta a que este es un fenómeno que no desaparecerá con el cierre de dominios. Después de todo, según destaca TorrentFreak, Pelisplus sigue vigente en otros dominios y, por ejemplo, en su sitio terminado en “.to” la plataforma aumentó su tráfico en un 500% durante el último mes.