Remake de Knights of the Old Republic también llegará a PC

Sin duda uno de los anuncios que se tomó el PlayStation Showcase realizado durante este jueves fue el remake de Knights of the Old Republic de la mano de ASpyr Media. Tras la presentación del teaser con el primer vistazo a Revan, es que se dio a conocer que el juego también llegará a PC.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de LucasFilm Games, donde mencionaron “Una historia legendaria rehecha para una nueva generación de jugadores llegará a PlayStation 5 y PC”.

Pero esto no es todo ya que tampoco se descarta que posteriormente llegue a las consolas Xbox, ya que según se menciona en la versión en inglés del Blog de PlayStation, el juego es un exclusivo de consolas PS5 al lanzamiento, por lo que más adelante podría aterrizar en la de Microsoft.

Hay que recordar que el original Knights of the Old Republic se lanzó en 2003 y es uno de los juegos más queridos por los fanáticos de la saga galáctica.

Según señalaron desde Aspyr Media, “después de casi 20 años de su debut, el KOTOR original sigue siendo uno de los videojuegos más queridos de todos los tiempos. Y aunque Star Wars avanza hacia nuevos horizontes, sabemos que la comunidad está ansiosa por el regreso de esta era icónica de historia y acción”.

A la vez que agregaron que “Lo estamos reconstruyendo desde cero con lo último en tecnología para que coincida con el estándar de innovación revolucionario establecido por el original, manteniéndonos fieles a su venerada historia”.