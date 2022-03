Review | Honor 50, un smartphone que es una buena carta de presentación

Lo primero que llama la atención con el Honor 50, el primer equipo de la marca china que llega haciendo uso de los servicios de Google, tiene relación con su peso. Aunque es un celular de dimensiones grandes y que cuenta con elementos generalmente presentes en la gama alta, incluyendo una pantalla del tipo OLED curvada, es mucho más liviano que los equipos más costosos presentes en el mercado.

Es ese detalle, que alcanza los 175 gramos, lo hace lucir desde el primer momento en que lo tienes en las manos, pero todo el resto sigue la misma línea. De hecho, este smartphone rinde, luce y funciona tan bien como se podría esperar de un equipo como este.

Las siguientes son sus características:

Procesamiento: Qualcomm Snapdragon 778G 5G de ocho núcleos con una GPU Adreno 642L

Sistema operativo: Android 11

Memoria y almacenamiento: 6/8GB de RAM y 128/265GB de ROM

Pantalla: OLED curva de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 120Hz

Cámara frontal de 32 megapixeles

Cámara trasera: Principal de 108 megapixeles , gran angular de 8mp, junto a sensores macro y de profundidad de 2mp cada uno.

Batería: 4300mAh con carga rápida de 66W.

Lector de Huella en la pantalla

Conexión USB-C, no cuenta con jack de audífonos

Ante esa base, lo primero que hay que destacar es que el procesador es propio de equipos de gama media, pero no tiene problemas para rendir con las aplicaciones cotidianas y tampoco sufre con los videojuegos más populares, ya que una prueba con algo como PUBG Mobile entrego resultados óptimos. Al mismo tiempo, sus configuraciones de almacenamiento y RAM siguen ya la línea básica de lo que se espera actualmente de un smartphone, por lo que tampoco hay mucho que destacar en ese sentido, más allá de que la carga es tan fluida como esperan la mayoría de los usuarios.

Asimismo, la autonomía del equipo está solo en la media, ya que su batería es de solo 4300mAh, pero aún así cumple para entregar un rendimiento que al menos cumpla en el uso cotidiano con solo una carga al día. Sumen una navegación gestual y una capa de software que no es molesta, ya que la Magic UI de Honor no sobrecarga en exceso con el tema de las aplicaciones pre-instaladas, la publicidad molesta u otros aspectos que convoquen a hacerle la cruz.

Su conectividad, en tanto, incluye al cada vez más promocionado 5G, pero esa tecnología sigue en panales por este lado del mundo, por lo que sigue entrampado en el terreno del mero chiche. Asimismo, su conectividad incluye otros elementos modernos como es el Bluetooth 5.2 y el Wi-Fi 6.

Lo que sí es llamativo es su pantalla OLED, ya que no solo entrega una experiencia nítida, de buen brillo y bastante fluida en las imágenes, esto último cortesía de su tasa de refresco, sino que también cuenta con una buena presentación de colores. Esta última puede ser definida por los usuarios a través de la configuración. Si no quieren colores tan vívidos, pueden seleccionar una presentación normal en la parte de temperatura y modo de color. Al mismo tiempo, la pantalla cuenta con bordes curvados que van más en la línea del estilo que de una funcionalidad que realmente valga la pena, mientras que el trabajo con el audio de este smartphone es bastante plano, cortesía de una sola salida, y no hay mucho que destacar en ese apartado.

Más allá de la pantalla, el diseño del equipo es bastante llamativo por el tema de la curvatura, la ubicación de una cámara frontal con un agujero central y un modulo de las cámaras prominente que encapsula de forma llamativa a su cámara principal en un gran círculo y unos sensores secundarios ubicados en otro círculo inferior. La parte posterior también marca mucho las huellas del usuario, pero el tono metálico del color es bastante atractivo. Así que una carcasa trasparente soluciona ese tema estético, pero no es lo ideal.

Por último, solo queda abordar el trabajo fotográfico del equipo, el cual es bastante sólido. La aplicación de la cámara incluye de partida un modo de apertura, que permite jugar la selección de la luz en el diafragma, y uno de noche que se defiende bastante bien. Sumen uno de retrato que incluye un modo de belleza para mejorar las imágenes a través de la inteligencia artificial, una sección central con un zoom de hasta 10X, video con captura 4K. junto a las opciones de panorámica, un HDR con una saturación notoría y un supermacro, entre varias otras opciones.

Básicamente, sus resultados están bien en lugares abiertos y con mucha luminosidad, pero no destaca cuando entramos a lugares cerrados y con menor luz. En general cumple con lo que se espera de un teléfono de estas características, aunque tiende a flaquear cuando uno sale del entorno del sensor central de 108 megapixeles.

Algunos ejemplos de imágenes capturadas con el equipo:

A la larga, lo que queda con el Honor 50 es destacar su excelente trabajo en lo que compete a la pantalla y un rendimiento que no suda con ninguna aplicación, junto a elementos que están en la media de la experiencia actual en el mercado de los smartphones, como es el caso de la autonomía de la batería, su carga rápida y un sistema de cámaras en donde el sensor principal genera una sombra con los lentes secundarios más básicos.

De todas formas, este es un buen equipo, especialmente para que la compañía china se de a conocer tras desligarse de Huawei y los problemas de esta última, aunque hay que destacar que actualmente en la tienda oficial de Honor solo está disponible en sus modelos de 256GB más carcasa que tienen un costo que alcanza los $620 mil pesos chilenos. En su lanzamiento, el modelo de 128GB salió a $500 mil pesos