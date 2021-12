Ralph Macchio aseguró que Jackie Chan nunca aparecerá en Cobra Kai, pero Hilary Swank podría tener un cameo

Considerando que la tercera temporada de Cobra Kai trajo de regreso a Elisabeth Shue como Ali Mills y que la cuarta temporada de la serie volverá mostrar a Thomas Ian Griffith como Terry Silver tras su papel en The Karate Kid III, actualmente no son pocos los fans que se han preguntado qué otras figuras de las películas podría sumarse a esta serie que continúa las historias de Daniel Larusso y Johnny Lawrence.

Pero si por alguna razón ustedes creían que algún día los personajes de Jaden Smith y Jackie Chan podían llegar a Cobra Kai por cortesía de lo que fue la película de Karate Kid de 2010, recientemente Ralph Macchio aseguró que aquello sigue sin ser una opción.

En una entrevista con el canal de YouTube “Jake’s Takes”, Ralph Macchio y William Zabka fueron consultados respecto a un eventual cameo de Jaden Smith y Jackie Chan en Cobra Kai.

“Es una gran pregunta y hay una respuesta simple a por qué eso no funcionaría en el universo de Cobra Kai”, respondió Macchio. “Los chicos (creadores del programa), Jon (Hurwitz), Josh (Heald) y Hayden (Schlossberg) hablan sobre el Miyagi-verse. Cualquiera que conoció al Sr. Miyagi e interactuó con el Sr. Miyagi es canon para nuestro programa, para el programa Cobra Kai. Mientras que los personajes de Jaden Smith y Jackie Chan no estaban en ese mundo, era un remake”.

Previamente Jon Hurwitz, uno de los creadores de Cobra Kai, ya había indicado que la película de Karate Kid de 2010 no era canon en el universo de la serie, por lo que aunque las declaraciones de Macchio solo refuerzan ese punto, quizás lo más curioso en torno a sus comentarios tiene que ver con las posibilidades que abre la mencionada regla del Miyagi-verse.

Después de todo, el actor tras Daniel Larusso indicó que “por otro lado, alguien como Julie Pierce, que es el papel de Hilary Swank, conocía a Miyagi. Así que siempre hay una posibilidad para eso”.

Aunque The Next Karate Kid claramente no es la entrega más popular de la esta saga, un cameo de Swank en Cobra Kai no dejaría de ser llamativo y podría seguir impulsado el rescate que ha hecho la serie de distintos personajes y elementos de las películas que forjaron esta franquicia.