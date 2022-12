Rumor: La serie de Wonder Man tendría más episodios que el resto de los programas del MCU para Disney Plus

Hasta la fecha Marvel Studios no ha confirmado prácticamente ningún detalle sobre su nueva serie centrada en Wonder Man, sin embargo, como es la regla con las apuestas del MCU, ya hay rumores que podrían entregarnos pistas sobre lo que ofrecerá esta nueva producción para Disney Plus.

Recientemente el filtrador DanielRPK aseguró en su Parteon (vía Wonder Man News) que la serie de Wonder Man tendría un total de 10 episodios. Recuerden que aunque las series de Marvel Television como Agents of .S.H.I.E.L.D y Daredevil tenían temporadas que oscilaban entre los 8 y los 22 episodios (con una media de 13 para la mayoría de la producciones), las series de Marvel Studios solo han contado con 9 (Wandavision, She-Hulk: Attorney at Law, What if..?) o 6 episodios (Loki, Moon Knight, Ms. Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye).

En ese sentido, con una supuesta extensión de 10 capítulos la serie de Wonder Man sería una de las más extensas del MCU en cuanto a episodios, solo detrás de lo que será Daredevil: Born Again con 18 capítulos. No obstante, por ahora no sabemos cuánto durará cada uno de esos episodios en la historia de Simon Williams.

Finalmente aunque aún no hay nada oficial, este reporte también sostiene que la serie de Wonder Man tendrá como parte de su trama al trabajo de Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, en una serie de televisión y para ello Marvel Studios estaría buscando a una actriz para encarnar a la co-protagonista del héroe titular en esa producción ficticia.

Recuerden que la serie de Wonder Man contará con Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) como uno de sus impulsores junto a Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) como guionista. Todo mientras aparte de Yahya Abdul-Mateen II como el personaje titular el retorno de Ben Kingsley como Trevor Slattery.