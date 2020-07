Rumor: Ms. Marvel podría parecer en Capitana Marvel 2

Actualmente el estreno de Capitana Marvel 2 está fijado para julio de 2022 y aunque probablemente esa fecha aún está sujeta a cambios por la pandemia, un nuevo rumor ya apunta a distintos elementos que podrían formar parte de las siguiente película del personaje.

De acuerdo al portal The Direct, la historia Capitana Marvel 2 no solo retomaría las aventuras en solitario de Carol Danvers, sino que también incluiría a Kamala Khan/MS. Marvel.

Por supuesto, la historia de Kamala está estrechamente ligada al mito de Capitana Marvel y Marvel Studios ya planea explorar al personaje en una nueva serie para Disney Plus. Por lo que esta rumoreada aparición de Kamala en Capitana Marvel 2 no parece algo difícil de imaginar aunque hasta ahora no existe ningún tipo de información que respalde este reporte.

Por otra parte, desde The Direct además recuperan otra popular especulación sobre Capitana Marvel 2 y sostienen que “la película también adaptará la historia de los cómics Invasión Secreta”.

Invasión Secreta es una historia de los cómics de Marvel que, a grandes rasgos, destapó que por años varios héroes del universo de la editorial habían sido reemplazados por Skrulls. En ese sentido, mientras la primera película de Capitana Marvel pintó a los Skrulls como aliados de Carol, esta supuesta trama podría modificar esa noción.

Finalmente, como abordar una versión de Invasión Secreta podría implicar grandes consecuencias para el panorama general del MCU, The Direct también dice que Capitana Marvel 2 es descrita como una “mini película de los Vengadores”.

Obviamente nada de esto está confirmado y tendremos que seguir esperando a los anuncios de Marvel Studios para conocer detalles oficiales sobre Capitana Marvel 2.