Russell Crowe está aburrido de las preguntas sobre Gladiador 2: “Deberían pagarme por la cantidad de preguntas”

Russell Crow está aburrido que le consulten sobre Gladiador 2 y es que el actor conocido por su rol como Máximo Décimo Meridio en la primera película no quiere que le consulten más sobre un filme del que ni siquiera forma parte.

En el marco del Festival de Cine de Karlovy Vary, es que el actor fue consultado al respecto señalando que “Deberían estar pagándome por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy”.

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión, “No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. Seis pies bajo tierra. Pero admito un cierto dejo de celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que significó para mí, en mi vida.”

“No sé nada sobre el elenco, no sé nada sobre la trama. ¡Estoy muerto! Pero sé que si Ridley ha decidido hacer una segunda parte de la historia, más de 20 años después, debe tener muy fuertes razones. No puedo pensar que esta película no sea otra cosa que espectacular”, puntualizó el actor sobre el filme que se espera que llegue en algún punto de 2024.

Por otro lado, haceun tiempo el actor se refirió a su rol en el primer filme mencionado que pensó en dejar el proyecto debido a su guion.