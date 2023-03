Ryan Reynolds puso en duda a Free Guy 2

Desde que Free Guy se estrenó a mediados de 2021 han surgido reportes sobre una potencial secuela de la película. De hecho, hasta 20th Century Studios expresó su interés en más entregas de la historia protagonizada por Ryan Reynolds. Sin embargo, por ahora no hay planes formales para Free Guy 2 y eso podría seguir así.

Pese a que en la actualidad los estudios están ansiosos por crear nuevas franquicias que puedan exprimir con varias secuelas y spin-offs, el propio Reynolds planteó que, pese a que existiría interés por Free Guy, no estaría completamente convencido de realizar esa película.

Durante la participación en el festival “Just For Laughs” donde también reflexionó sobre el fracaso de su película de Linterna Verde, Reynolds expresó que quizás no realizará Free Guy 2 porque no todo tendría que tener una secuela.

“Existe la posibilidad de hacer una secuela de ‘Free Guy’, lo cual sería divertido. Me encantaría. Pero también, ¿todo tiene que ser una secuela? No sé. A veces está bien hacer una película y hacer que patee traseros y luego todos se vayan a casa”, dijo Reynolds (vía Variety). “Entonces, ya sabes, hay un poco de tira y afloja allí, resistiendo la tentación de decir de inmediato: ‘Oh, hacer una secuela validará la primera’. No, la primera película valida la primera y luego puedes dejarlo así. Así que no sé, todavía estamos hablando de eso”.

Free Guy cerró su historia de buena manera, por lo que es sencillo comprender por qué Reynolds buscaría dejar hasta allí esa saga. Pero claro, como mencionamos anteriormente, en el contexto actual de la industria del entrenamiento sería raro que nunca se vuelva a tocar una película que consiguió un desempeño bastante favorable para estrenarse en pandemia como una apuesta original.