Ryan Reynolds volvió a reflexionar sobre el fracaso de Linterna Verde: “Había demasiadas personas gastando demasiado dinero”

A menudo la película de Green Lantern de 2011 es apuntada no solo como una de las peores cintas inspiradas en los cómics de DC, sino que también es catalogada como una de las películas de superhéroes más malas a nivel general.

Pero aunque durante los últimos años Ryan Reynolds ha lidiado con esa reputación a punta de bromas en proyectos como Deadpool, recientemente el actor volvió a reflexionar sobre el fracaso de la cinta en que encarnó a Hal Jordan.

En el marco de “The Just For Laughs Festival “(vía Variety), Reynolds tocó el tema de Green Lantern y afirmó que uno de los principales problemas de la película fue contar con demasiadas personas involucradas en su aspecto creativo. Todo además de un excesivo gasto de dinero.

“Había demasiadas personas gastando demasiado dinero y cuando había un problema en lugar de decir: ‘Está bien, dejemos de gastar en efectos especiales y pensemos en el personaje. ¿Cómo reemplazamos este gran espectáculo, que no funciona en absoluto, con algo que se basa en el personaje?’ Eso nunca (pasó, el pensamiento nunca estuvo ahí para hacer eso”, dijo Reynolds. “Y para su crédito, es una forma muy antigua de ver las cosas. Es simplemente: ‘Sigamos gastando nuestro camino a través de esto’. Y eso fue, no funcionó. Al mismo tiempo, hay 185 personas que trabajaron en esa película, todos la pasaron increíble, nos encantó filmarla. En verdad, filmar la película fue muy divertido. Pero, ya sabes, sentado en ese estreno, viendo eso, oh Dios mío. Fue duro.”

Reynolds continuó explicando que pese a que lo pudo pasar bien en el rodaje, todo cambió cuando Green Lantern se estrenó.

“Las palabras eran ‘Mierda’ y ‘No. ¡NO!’”, añadió Reynolds. “(...)Fue loco. Fue un sentimiento extraño. No era un sentimiento que quisiera repetir. Así que realmente pasé los años siguientes acertando todo lo que pude, era la única forma de procesarlo”.