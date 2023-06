Sasha Calle tuvo una reunión por el futuro de Supergirl

La actriz de The Flash, Sasha Calle ha dado a conocer que tuvo una reunión con uno de los CEO de DC Studios, Peter Safran, para tratar el futuro del personaje de Supergirl.

Hasta el momento Calle ha interpretado al personaje en The Flash, pero se desconoce si volverá a interpretarlo en la próxima película Supergirl: Woman of Tomorrow, que formará parte parte del nuevo ' DCU Chapter One: Gods and Monsters’.

Según señaló la actriz recientemente “Espero seguir interpretando a Supergirl”, agregando que “La amo tan profundamente y me siento tan conectada con ella”.

Cabe recordar que entre las películas que conformarán este nuevo DCU, habrá un nuevo Superman, así como un nuevo Batman. De todas formas, algunos actores del antiguo DCU volverán a interpretar sus personajes como es el caso de Viola Davis con el personaje de Amanda Waller.

Por otro lado, según se conoció recientemente, Andy Muschietti, director de The Flash estará a cargo de la próxima película ‘Batman: The Brave and the Bold’, la cual junto con presentar un nuevo actor para Batman introducirá a Damian Wayne al DCU.