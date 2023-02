Suicide Squad: Kill the Justice League necesitará conexión a internet aunque quieran jugar en solitario

Si ya están planeando comprar Suicide Squad: Kill the Justice League para derrotar a los héroes de DC de la mano de la Task Force X, entonces esta es una información que querrán tener en cuenta.

Siguiendo la presentación de nuevos detalles y vistazos al juego en el contexto del State of Play más reciente, Rocksteady Studios reveló que los jugadores necesitarán una conexión a internet para jugar Suicide Squad: Kill the Justice League independiente del modo que elijan.

Pese a que generalmente los videojuegos videojuegos de este tipo solo exigen conexión a internet para jugar en modo multijugador, en la página de preguntas frecuentes de Suicide Squad: Kill the Justice League desde Rocksteady explicaron que este título necesitará conexión a internet aunque quieran jugar en solitario.

“Sí, se requiere una conexión a Internet para jugar Suicide Squad: Kill the Justice League solo o en modo cooperativo en línea”, indicaron los desarrolladores.

Hasta ahora no se ha detallado por qué Suicide Squad: Kill the Justice League exigirá esta conexión constante a internet. No obstante, además de poner sobre la mesa una pregunta sobre qué pasaría con el juego si se cierran sus servidores, este punto implica que para disfrutar de buena manera el nuevo videojuego de DC tendrán si o si que contar con una buena conexión a internet

Suicide Squad: Kill the Justice League será lanzado el 26 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.