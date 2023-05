Spider-Man: Across the Spider-Verse tendría una duración mayor que Into the Spider-Verse

La duración de Spider-Man: Across the Spider-Verse habría sido revelada. A poco menos de un mes del estreno de la película la cadena estadounidense de cines AMC actualizó su información sobre la esperada cinta y reveló que Across the Spider-Verse tendría una duración mayor que Into the Spider-Verse.

Concretamente, según AMC, Spider-Man: Across the Spider-Verse duraría 2 horas y 25 minutos. Por supuesto, ese tiempo de ejecución es inferior al de varias cintas de superhéroes, pero es mayor que la extensión de 1 hora y 57 minutos de Into the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse fue dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson en base a un guión de Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham; y su historia seguirá a Miles Morales en una aventura a través del Multiverso. En ese sentido, el tiempo de ejecución de la cinta no es sorprendente considerando que abarcará varios mundos y presentará a una variedad de arácnidos.

De hecho, un nuevo tráiler de la cinta remarca esa gran escala de esta entrega:

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará el 2 de junio en Estados Unidos.