Tengan un primer adelanto del videojuego de Las Tortugas Ninja: El último Ronin

La saga de cómics más popular de Las Tortugas Ninja en el último tiempo tendrá una adaptación en el campo de los videojuegos.

Las Tortugas Ninja: El último Ronin será así una propuesta que toma inspiración del cómic del mismo nombre cuya historia sigue en torno a una oscura Nueva York futurista en donde una misteriosa tortuga sigue con vida luego de la muerte de sus tres hermanos.

El primer adelanto del juego fue revelado durante el THQ Nordic Digital Showcase y por ahora no incluye una presentación de los aspectos de jugabilidad, por lo que no sabemos cómo será su prometida reinvención total para el entorno en que se han movido los personajes en los videojuegos. De hecho, la idea es que sea más God of War que Turtles in Time.

Sin embargo, el avance en blanco y negro al menos deja en claro que estará disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series X.

Pueden ver el primer breve adelanto a continuación.

Tengan en cuenta que el cómic ha sido un éxito y cuenta con una edición en español a cargo de la editorial ECC.

Además, el tráiler adelanta que el juego por ahora sigue en su etapa de desarrollo, por que se desconoce una fecha de lanzamiento.