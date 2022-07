La serie de Baymax se distanció intencionalmente del lado superheroico del robot

Big Hero 6 es una película que tiene varios aspectos destacables, pero sin duda uno de los elementos que más ha perdurado desde su estreno en 2014 es Baymax, el robot protagonista que aunque puede realizar increíbles hazañas como superhéroe tiene como principal objetivo detectar las dolencias y ayudar otros.

En ese sentido, aunque Baymax ya había sido parte de una serie derivada de Big Hero 6, los responsables de la nueva apuesta de esta franquicia para Disney Plus quisieron centrarse en la directiva principal del robot para dar forma a su programa.

Esta semana Disney Plus estrenó a Baymax!, su nueva serie de Big Hero 6 que de la mano de seis cortos nos presenta a Baymax tratando de ayudar a distintos habitantes de San Fransokyo que abarcan desde una terca señora hasta un gatito. De cara al estreno de Baymax! en Mouse tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa del programa y allí sus responsables abordaron el foco de esta apuesta.

“Fue muy intencional no enfocarnos en lo de los superhéroes, no porque no amemos a los superhéroes, amamos a los superhéroes”, dijo el creador de la serie, Don Hall. “Queríamos una perspectiva diferente de la serie (animad anterior) y recordé que cuando era niño veía esos programas médicos, de procedimientos médicos donde, ya sabes, en un episodio de una hora hay un paciente que tiene algo y los médicos compasivos terminan curando a ese paciente”.

“Pensé que esa sería una forma divertida y graciosa de ver un programa sobre Baymax. Entonces, el enfoque estaría en un paciente, y es solo esa relación”, agregó. “Se trata de Baymax tratando de ayudar a alguien. Y por diseño lo de superhéroe simplemente quedó de lado y pasó a ser un superhéroe más centrado en la calle(...). No es que le demos la espalda a los componentes de superhéroes de Big Hero 6, es solo por la perspectiva del espectáculo, esa es la lente con la que estamos mirando(...)”.

Así, a lo largo de los episodios de su serie, Baymax recorre San Fransokyo en busca de personas que necesitan su ayuda y procede a intentar aliviar sus dolores quieran o no. Obviamente esa insistencia de Baymax por ayudar a las personas genera algunos momentos cómicos en la serie, pero sus responsables esperan que la aproximación del personaje al cuidado sirva para inspirar al público.

“Él no juzga de ninguna manera, algo que es muy bueno de él es que aborda todo por igual y solo está allí para brindar ayuda, apoyo y conocimiento”, señaló Scott Adsit, el actor que realiza la voz de Baymax en inglés. “Y quiero decir, eso es lo que todos aspiramos a ser, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace tan, quiero decir, más que abrazable, admirable. Porque es el mejor de todos nosotros. Los mejores elementos que aspiramos a ser, simplemente lo es, sin esfuerzo”.

“Realmente esperamos que los personajes sean inspiradores, que Baymax sea inspirador, que las personas se tomen un momento para pensar y preocuparse por los demás. Y realmente, ya sabes, disfrutar del espectáculo, pero también aprender y crecer a partir de él”, complementó el productor Bradford Simonsen. “No es solo una cosa graciosa. Es muy emotiva y reflexiva”.

Baymax! ya está disponible en Disney Plus.