The Flash revela su fecha de estreno en HBO Max

Tras su paso por cines, que no logró las cifras de recaudación esperadas por su estudio, The Flash se prepara para buscar nueva vida en el streaming.

La película protagonizada por Ezra Miller en el rol del Barry Allen llegará a HBO Max el próximo viernes 25 de agosto.

A partir de ese día, las personas que no hayan ido al cine (que en realidad fue la mayoría al considerar las cifras de recaudación) podrán constatar la historia de cómo Barry Allen decide hacer un acto impensado: volver al pasado e impedir el asesinato de su madre.

Pero tomando como inspiración a la saga de los cómics conocida como “Flashpoint”, su acción termina generando un mundo paralelo en el que nada es igual: Superman no está en La Tierra, Wonder Woman no ha llegado al mundo de los hombres, Aquaman no nació y Batman es muy diferente, ya que su interpretación corre a cargo de Michael Keaton.

Desde su lanzamiento en cines, The Flash ha recaudado solo $268 millones de dólares, por debajo de su costo presupuestario y de marketing.