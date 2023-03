The Lord of the Rings: Gollum fijó su lanzamiento para mayo

Daedalic Entertainment finalmente fijó una fecha para el lanzamiento de The Lord of the Rings: Gollum.

Este jueves y de la mano de un extenso repaso a la propuesta del título, los desarrolladores anunciaron que su nuevo videojuego ambientado en la Tierra Media será lanzado este 25 de mayo para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC.

Aunque hay planes para una edición del juego para Nintendo Switch, esa versión no será lanzada en mayo y llegará en otro punto de este 2023.

The Lord of the Rings: Gollum estará ambientado entre los eventos de El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos y nos invitará a recorrer la Tierra media como Gollum.