The Mandalorian fue la serie más pirateada de este 2020

Durante este año Disney Plus no solo llegó a los 86 millones de suscriptores sino que también extendió su presencia a más rincones del mundo y, por ejemplo, debutó en Latinoamérica el pasado mes de noviembre. Sin embargo, la consolidación del streaming de Disney no fue suficiente para evitar que su principal serie se convirtiera en una de las producciones de más pirateadas de 2020.

Como es tradición, durante este sábado el portal Torrent Freak dio a conocer el listado de las series más pirateadas del año y en este 2020 marcado por la pandemia The Mandalorian se quedó con el cetro de la serie más cotizada en las descargas ilegales de acuerdo a los datos recogidos por BitTorrent.

Por supuesto, teniendo en cuenta la enorme popularidad de la serie de Star Wars, esta situación está lejos de ser sorprendente y, según destaca Torrent Freak, más bien refleja que las aventuras del Mando y Grogu están entre lo más popular del año y los fanáticos buscan seguir a aquella historia tanto por plataformas legales como de manera pirata.

En ese sentido, cabe recordar que hasta el año pasado este listado constantemente había estado marcado por Game of Thrones y en particular durante 2019 The Mandalorian se había quedado con el tercer puesto en el listado de las series más pirateadas solo por detrás de la última temporada de Game of Thrones y la serie limitada Chernobyl.

Pero mientras el ascenso del Mando era predecible, The Boys irrumpió de lleno en el listado y luego de no figurar en 2019 se quedó con el segundo puesto durante este año.

¿Quieren saber qué otras series forman parte del listado? Bueno, aquí pueden conocer a las series más pirateadas de 2020:

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick and Morty The Walking Dead The Oustider Arrow The Flash

Este listado fue elaborado en base a datos de BitTorrent, por lo que aunque contempla un panorama general hay que tener en cuenta que esa no es la única plataforma de descargas ilegales.