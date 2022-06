The Quarry lo nuevo de Supermassive Games presenta su tráiler de lanzamiento

Ya no queda nada para el lanzamiento de The Quarry, la nueva aventura narrativa de Supermassive Games, y en la antesala de su llegada es que desde 2K han dado a conocer el tráiler de lanzamiento del título, entregando un nuevo vistazo a su historia.

La compañía, que lleva años trabajando en el género narrativo de terror con juegos como Until Dawn, Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, en esta ocasión presenta una historia protagonizada por nueve adolescentes quienes se ven involucrados en una serie de sucesos durante su último día de campamento de verano.

En esta ocasión, desde la compañía cuentan con una serie de actores, entre los cuales se encuentran David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), y Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street), con quienes utilizaron una tecnología de captura de movimiento facial, para mayor realismo y fidelidad.

Según fue dado a conocer, el juego contará con diferentes modos, así como un modo película en el cual podremos escoger como se va desarrollando la historia. Cabe recordar que las historias narrativas de Supermassive son conocidas por dar una gran cantidad de opciones y libertad al jugador para el desarrollo de la trama.

El juego llegará este 10 de junio a consolas PlayStation, Xbox y PC.