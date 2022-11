Después de 12 años The Walking Dead terminó con el regreso de caras conocidas y la promesa de más historias

[Advertencia: En esta nota encontrarán spoilers sobre “Rest in Peace”, el último episodio de The Walking Dead]

Después de 12 años al aire, 11 temporadas y más de un centenar de capítulos, la serie de The Walking Dead finalmente terminó de contar su historia el pasado domingo 20 de noviembre.

Aunque arrancó como un programa basado en el cómic homónimo escrito por Robert Kirkman, eventualmente The Walking Dead fue separándose de su material de origen y como era de esperar cerró de una manera distinta a las viñetas.

A grandes rasgos “Rest in Peace”, el episodio número 24 de la temporada 11 de The Walking Dead, se dedicó principalmente a dos cosas: resolver los cabos sueltos del último ciclo y preparar el escenario para los múltiples spin-offs de la serie que está preparando AMC.

Así, trasel sorpresivo giro del penúltimo capítulo, el final de The Walking Dead comenzó con la desesperada carrera de Daryl (Norman Reedus) para mantener a Judith (Cailey Fleming) con vida. Pero mientras en su delirio Judith admitió que sabía que Michonne (Danai Gurira) estaba buscando a Rick (Andrew Lincoln) y consiguió empezar su recuperación gracias a una transfusión de sangre de Daryl, las muertes no tardaron en llegar y tanto Luke (Dan Fogler) como Jules (Alex Sgambati) murieron producto del ataque de los caminantes.

Después de todo, debido a las acciones de Pamela Milton (Laila Robins) la Commonwealth era una verdadera zona de guerra y los protagonistas tenían que luchar por sobrevivir no solo contra los muertos vivientes, sino que contra las fuerzas y acciones de la malvada jefa de esa zona.

En ese sentido, con la misión de llegar hasta Tomi (Ian Anthony Dale) en la zona segura de la Commonwealth para salvar a Judith, el grupo de sobrevivientes se embarcó en distintas tareas. Por un lado Princess (Paola Lazaro) y Max (Margot Bingham) fueron a sacar a Mercer (Michael James Shaw) de prisión, mientras que por otra parte Rosita (Christian Serratos), Eugene (Josh McDermitt) y Gabriel (Seth Gilliam) rescataron a Coco y los otros niños. No obstante, esa misión no resulta con éxito y eventualmente Rosita muerte producto de una mordida antes de los últimos minutos de The Walking Dead.

Pero quizás uno de los minutos más llamativos de “Rest in Peace” para quienes han seguido The Walking Dead desde un principio se dio entre Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) porque, en medio de su debate sobre el destino de Pamela, Negan finalmente se disculpó con Maggie por la muerte de Glen y el daño que eso provocó en ella y su hijo.

Pero aunque Maggie y Negan en cierta medida enmendaron su relación -pese a que ella señaló que no estaba lista para perdonarlo-, y The Walking Dead ya había preparado el camino para Dead City, uno de sus spin-offs que llegarán en el futuro cercano; todavía no estaba todo dicho y era necesario cerrar la historia de la Commonwealth.

Al verse acorralada Pamela hizo que sus soldados dispararan contra los ciudadanos de la Commonwealth, pero eventualmente Mercer, Daryl, Carol y el resto igualmente llegaron hasta ella con un grupo de soldados que se había puesto de su parte. Así, pese a que Pamela trató de suicidarse vía caminante, finalmente fue arrestada y encarcelada. Todo mientras los sobrevivientes encerraron a los caminantes en una habitación con música ruidosa y los hicieron estallar.

Con la amenaza de los muertos vivientes y Pamela resueltas, la Commonwealth volvió a la paz y tras una cena se dio un salto en el tiempo de un año.

En ese futuro se establecieron las despedidas que marcarán el futuro televisivo del universo de The Walking Dead porque mientras se estableció que Eugene y Max tenían un hijo y Ezekiel estaba al mando de la Commonweath, para personajes como Maggie y Daryl se tanteó su afán por explorar más allá de sus comunidades. De hecho, dejando todo listo para su spin-off, Daryl se despidió de Judith (quien se quedó con Dog) y Carol, a quien definió como su mejor amiga antes de indicar que algun día probablemente se volverán a encontrar.

Norman Reedus as Daryl Dixon, Melissa McBride as Carol Peletier - The Walking Dead _ Season 11, Episode 24 - Photo Credit: Jace Downs/AMC

Y después de eso llegó lo que muchos esperaban: el regreso de Rick Grimes.

En los últimos minutos de The Walking Dead el protagonista original del programa por fin volvió. Inicialmente parecía que Rick y Michonne estaban juntos, escribiendo cartas. Pero en realidad ambos estaban separados y mientras Michonne con una verdadera armadura de guerrera sigue buscando a Rick, Grimes intenta huir de la Civic Republic Military (CMR), pero un helicóptero lo persigue. “Vamos Rick, es como el te dijo: ‘No hay escapatoria para los vivos’”, señalan desde el helicóptero ante el enojo de Grimes.

Andrew Lincoln as Rick Grimes - The Walking Dead _ Season 11, Episode 24 - Photo Credit: Curtis Bonds Baker/AMC

La serie no resuelve que pasará desde allí porque eso será materia del spin-off de Rick y Michonne. Así, el final de The Walking Dead es con Judith y RJ, en contexto donde mintras ambos miran al valle Judith dice: “Somos los que vivimos”.