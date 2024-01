Michonne cruza el mundo zombie para reencontrarse con Rick en el tráiler de The Walking Dead: The One Who Live

El próximo 25 de febrero debutará en Estados Unidos la miniserie “The One Who Live”, el nuevo proyecto del universo de The Walking Dead que tendrá una particularidad no menor: reunir nuevamente a la Michonne interpretada por Danai Gurira con el Rick Grimes de Andrew Lincoln. Sí, los dos personajes más importantes de los cómics, pero que fueron removidos de la serie de televisión durante las últimas temporadas.

En esa línea, ambos personajes y la búsqueda de Rick concretada por Michonne marcan al nuevo avance promocional que se enfoca en presentar los rincones de un nuevo mundo zombie que sigue tanto o más peligroso, ya sea por la acción de las fuerzas paramilitares que han logrado adueñarse de partes del mundo, así como por el estado mental del propio expolicía de Atlanta que perdió casi todo después del apocalipsis. Su esposa, su hijo y la gente que logró salvar.

El tráiler también presenta a las fuerzas militares que tienen a Rick Grimes bajo control, dejando en claro que la reunión no será para nada fácil. Y obviamente en el camino habrá muertos vivientes por doquier. Y zombies también.

Vean el tráiler a continuación.