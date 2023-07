Acuerdo entre Microsoft y PlayStation sólo involucra a Call of Duty y no a otros juegos de Activision

Durante la jornada del domingo se conoció que PlayStation y Microsoft habían firmado un trato para continuar llevando los juegos de Call of Duty a las consolas de Sony por un periodo de 10 años, esto en la antesala de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Poco ha pasado y ahora es que se ha conocido que este acuerdo entre ambas compañías involucra sólo a la saga de Call of Duty y no a otras IPs de Activision, lo que significa un cambio en relación a la propuesta previa que fue rechazada por Sony.

Según dio a conocer Tom Warren de The verge, “Microsoft ha confirmado a The Verge que el acuerdo de 10 años de Call of Duty de Sony se limita a Call of Duty. Microsoft ofreció originalmente mantener “los títulos existentes de Activision de consolas a Sony”, incluidas las versiones futuras de los juegos actuales de Activision en PlayStation hasta finales de 2027″.

En enero de 2022 Phil Spencer, el jefe de Xbox, apuntó que se garantizaría la llegada del catálogo de Activision hasta el 31 de diciembre de 2027, esta propuesta se reveló en el marco del proceso judicial que enfrentó la compra de Activision Blizzard, y no se llegó a formalizar.

En cuanto a las razones de por qué Jim Ryan, responsable de PlayStation, no tomó en cuenta la oferta original, en el marco del juicio es que se conoció un correo en donde este apuntaba que no estaba de acuerdo con los juegos ofrecidos. “No era una lista significativa. Esta lista representaba una selección particular de títulos antiguos que permanecerían en PlayStation. Por ejemplo, Overwatch está ahí pero Overwatch 2 no estaba listado, que era la versión actual del juego”.

Todo esto, llevó a que no se firmara un acuerdo, hasta ahora, dos días luego de que la FTC perdiera el juicio con Microsoft y con la compra de Activision Blizzard a la vuelta de la esquina.

Es así como The Verge apunta que el acuerdo se produce después de meses de discusiones y contraofertas durante los últimos 18 meses entre Microsoft y Sony sobre el futuro del contenido de Activision en PlayStation.