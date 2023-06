Un accidente en moto le costó la vida a Treat Williams, el actor de Everwood y villano de The Phantom

A los 71 años ha muerto el actor Treat Williams, conocido por protagonizar la serie dramática Everwood, lo que le valió dos nominaciones a los premios SAG, y por tener varios roles en producciones cinematográficas, televisivas y teatrales, incluyendo en esta última una participación en la versión de Broadway basada en Grease.

En lo que concierne a su deceso, la revista People informó que Williams falleció tras un accidente en motocicleta.

“Él estaba girando a la izquierda o a la derecha [y] un automóvil lo interceptó. Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Era tan talentoso”, dijo su agente Barry McPherson.

La carrera de Treat Williams

Con roles menores en películas como 1941 (1979) de Steven Spielberg y Once Upon A Time In America (1984) de Sergio Leone, los principales roles de Williams en la pantalla grande involucraron el musical Hair (1979) de Milos Forman, lo que le valió una nominación a los Globos de Oro y el drama Prince of the City (1981) de Sidney Lumet, que lo llevó a ser nominado otra vez para la misma ceremonia.

También participó en la propuesta noir de Mulholland Falls (1996), el drama policíaco The Devil’s Own (1997) y el drama de supervivencia 127 Hours (2010).

En el camino también fue parte de la película televisiva The Late Shift de HBO, que lo llevó a ser nominado en los Premios Emmy, se interpretó a si mismo en The Simpsons, fue parte del drama Brothers and Sisters y entre sus últimos trabajos se encontró un rol recurrente en Blue Bloods.

Pero su trabajo más importante para la pantalla chica fue su rol en Everwood, en donde interpretó a un neurocirujano que se trasladaba hasta Colorado junto a su familia.

A ello deben sumar roles relevantes en películas como la adaptación del cómic The Phantom, en donde interpretó al villano principal, y la propuesta explosiva de monstruos marítimos llamada Deep Rising (1998).

Finalmente, solo basta agregar que otro detalle llamativo de su carrera es que tuvo un pequeño rol en Star Wars: El Imperio Contraataca, como un soldado rebelde en el Planeta Hoth.