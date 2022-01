Estamos Muertos, la próxima serie surcoreana de zombies que llegará a Netflix

“Luego de que un virus zombie se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”.

Esa es la sinopsis de Estamos Muertos (All of Us Are Dead), una nueva serie de zombies realizada en Corea del Sur y que será estrenada en Netflix el próximo 28 de enero.

Basado en el webtoon realizado por Joo Dong-geun, la serie contará con 12 episodios y su elenco incluirá a los actores Yoon Chan-young y Park Ji-hoo. Estos se encargarán de interpretar a dos de los estudiantes que tendrán que enfrentar los peligros no solo dentro de la escuela, sino que también el caos que viene desde afuera.

El alcance de todo queda claro en el siguiente tráiler que reveló la fecha de lanzamiento.

La serie, que forma parte del impulso de producciones surcoreanas que seguirán llegando a Netflix, es desarrollada por las compañías JTBC Studios y Film Monster.

A cargo de sus episodios estarán los directores Lee Jae-kyoo (Intimate Strangers) y Kim Nam-su.