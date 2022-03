Un hacker se introdujo en Toei Animation y afectó a las transmisiones de One Piece y otras series

Este viernes el estudio japonés de animación Toei Animation informó que un tercero no autorizado se introdujo sin permiso a la red de la empresa durante el pasado 6 de marzo, lo que tuvo como consecuencia una suspensión en los sistemas de la compañía.

Frente al ataque, Toei Animatión confirmó que deberán posponer el horario de transmisión en Japón de series como One Piece, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game.

Partiendo por Dragon Quest, el episodio 73 que se tenía previsto para el sábado se emitirá ahora el 19 de marzo. En su lugar, ese día se dará el capítulo 31 del anime. Delicious Party Precure no emitirá el episodio 6 el próximo 13 de marzo y en su lugar se repetirá el cuarto capítulo.

Ahora, tanto Digimon Ghost Game como One Piece, no han confirmado aún que emitirán el próximo 20 de marzo, pero es seguro que no será un capítulo nuevo.

Previamente, la tienda en línea de Evangelion fue víctima de un hackeo y se filtró la información de más de 17 mil tarjetas de crédito. El ataque fue confirmado cuatro meses después por Toei Animation, lo generó mucha crítica por los fanáticos, por lo que es probable que ahora la compañía japonesa esté tomando acciones rápidas y preventivas.