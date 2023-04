Un video promocional presentó a Godzilla x Kong: The New Empire, la próxima película del MonsterVerse

Después de meses de especulaciones y rumores al respecto, finalmente tenemos un título oficial para la secuela de Godzilla vs Kong.

De la mano de un video promocional Legendary anunció que la quinta película del MonsterVerse finalmente se llamará Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio) y ratificó que esta cinta planea estrenarse durnate marzo de 2024 en cines.

Godzilla x Kong: The New Empire será una secuela de Godzilla vs Kong y su descripción promete que mostrará cómo “Godzilla y Kong se unen para enfrentar una amenaza del fin del mundo tan aterradora que ninguno podría sobrevivir solo”.

De hecho, la sinopsis de la cinta sostiene que esta “colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo” desafiará al futuro de la humanidad, King Kong y Godzilla. Todo mientras también dará pie a que la película pueda profundizar “en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island y más allá, mientras descubre la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre”.

Adam Wingard, quien dirigió la mencionada Godzilla vs Kong, comandó esta película cuyo elenco contará con Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns, Rachel House, Rebecca Hall y Kaylee Hottle, entre otros.

Godzilla x Kong: The New Empire llegará a los cines en marzo de 2024.