Un montón de realidades diferentes se presentan en el tráiler de What If…?

Marvel Studios dio a conocer un nuevo tráiler de What If…?, su nueva serie animada que explorará distintos mundos alternativos a su continuidad principal.

En ese sentido, como pueden esperar de una propuesta de este tipo, el tráiler presenta variaciones del mundo que ya conocemos con el MCU y, por ejemplo, muestra a Peggy Carter como una versión británica del Capitán América y a T’Challa como Star-Lord.

What If…? será guiada por Jeffrey Wright como The Watcher, el personaje que en este tráiler comienza advirtiendo que “espacio. Tiempo. Realidad. Son más que un camino lineal”.

Puedes ver el tráiler de What if...? aquí:

What if...? debutará en el tercer trimestre de 2021 en Disney Plus.