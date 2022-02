Un nuevo TV Spot de The Batman está marcado por los golpes y los disparos

A casi una semana del estreno de The Batman, un juego de los All Stars de la NBA en Cleveland, mostró un nuevo adelanto de la película. El tráiler muestra en un principio al recinto de básquetbol interrumpido por la batiseñal y con la frase en la pantalla “unmask the truth”, haciendo referencia a la premisa que tiene El Acertijo, el cual será dejarle pistas a Batman para que descubra que realmente está sucediendo en Ciudad Gótica.

Si bien, el tráiler mostró imágenes vistas en otros adelantos, también hay nuevos detalles. Uno de ellos es la repetición del término “venganza”, el cual aparentemente tiene varias connotaciones para los personajes de la película.

El video también muestra una pequeña variación en la persecución que tiene Batman con el Pingüino, así como también conversaciones en tono de broma y coqueteo que tiene Selina Kyle con el vigilante enmascarado.

Mira el nuevo adelanto a continuación:

“Cuando un asesino apunta a la élite de Ciudad Gótica con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al detective más grande del mundo a una investigación en el inframundo, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle/también conocida como Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ también conocido como el Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton/también conocido como el Acertijo (Paul Dano). A medida que la evidencia comienza a llevar más cerca de casa y la escala de los planes del perpetrador se vuelve clara, Batman debe forjar nuevos relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia por el abuso de poder y la corrupción que ha plagado durante mucho tiempo a Ciudad Gótica”, dice la sinopsis.

The Batman llegará a los cines el próximo 4 de marzo.