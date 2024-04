Matt Reeves reveló en una demanda por qué decidió no hacer la versión de Batman desarrollada por Ben Affleck

Christopher Wozniak, quien trabajó para DC Comics en los noventas en series como Justice League America, The Spectre y Blue Beetle, presentó una demanda contra Warner Bros y el director Matt Reeves asegurando que una de sus historias fue el blanco de un plagio que permitió la creación de la película The Batman.

Sin embargo, la semana pasada un juez determinó que Warner y Reeves no copiaron una historia de Wozniak - llamada “El Acertijo Definitivo” - que este último aseguró haber presentado a DC en varias ocasiones. Inclusive reclamó que se la envió al productor Michael Uslan, quien en el pasado estuvo ligado a las películas del hombre murciélago, pero el juez estuvo completamente en contra de su caso.

“El uso en la historia [El Acertijo Definitivo] del personaje de Batman y los elementos protegidos que lo rodean es un acto de infracción clara y flagrante de los derechos de autor”, plasmó el fallo judicial.

En ese escenario, los documentos de la demanda se hicieron públicos y uno de los elementos más llamativos no tiene relación con la propia acusación. Según consta en la demanda, el director Matt Reeves declaró cómo se unió al proyecto de Batman y explicó que todo se enmarcó inicialmente en el antiguo universo DC que se gestó con las películas de Zack Snyder.

Reeves planteó así que inicialmente Warner Bros se le acercó en enero de 2017 para dirigir la versión de Ben Affleck, pero no estaba entusiasmado con esa idea. “El estudio me envió un guión ya existente escrito por un guionista llamado Chris Terrio y el escritor y director Ben Affleck. Al leerlo, determiné que la historia y la película que iba a hacerse no era un proyecto que yo quería hacer”, remarcó.

“Si querían usar ese guión, tenían que usar a otro director. También les dije que tenía una idea para una historia original de Batman que concebí: una historia de detectives de Batman en donde la resolución de un caso lo llevaría a descubrir algo inesperadamente personal para Batman. A Warner Bros le gustó la idea y me contrató para hacer The Batman”, explicó Reeves como parte de su declaración.

En esa línea, el director recalcó que no usó nada del guión de Chris Terrio, ni otros materiales que le entregó Warner, más allá de los propios personajes y el universo de Batman. Solo tomó algunas notas que le entregó el estudio y eso impactó en los gadgets que utilizó o desestimó para su película.

Consideren que la versión original de Terrio iba a ser parte del universo que comenzó con Man of Steel e iba a tener a Deathstroke como villano principal.