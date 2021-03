Un productor explicó por qué Johnny Cage no estará en la nueva película de Mortal Kombat

La nueva película de Mortal Kombat contará con un montón de personajes conocidos de los videojuegos, sin embargo, mientras la cinta tendrá espacio para explorar las historias de Scorpion, Sub-Zero e incluso presentará a un nuevo luchador llamado Cole Young, esta propuesta dejará fuera a una conocida figura de la franquicia: Johnny Cage.

Por supuesto, la ausencia de Johnny Cage no ha pasado desapercibida en la promoción de la películ,a por lo que recientemente los responsables de esta nueva cinta explicaron por qué decidieron excluir a ese personaje de la trama.

En una entrevista sobre Mortal Kombat (vía CinemaBlend), el productor Todd Garner reveló que simplemente no quisieron presentar a Cage en esta entrega para dejar abierta la puerta para su debut en una potencial secuela.

“Johnny Cage es obviamente el elefante en la habitación, y hay varias razones por las que Johnny Cage era problemático en esta película en particular”, dijo Garner. “Uno, tiene una gran personalidad ¿verdad? Necesita su propio espacio. Es muy difícil lanzarlo en una película, como dije, con Kano. Entonces, sacarlo fue muy fácil no solo para la película, sino también para la secuela”.

“Quiero hacer una secuela, y ahora tengo a Johnny Cage, que no se ha usado en la primera”, añadió. “Entonces, tengo un palo grande y una zanahoria que tal vez me dejen tener una presencia real de Johnny Cage en la segunda”.

Es decir, mientras Johnny Cage no estará en esta película, el personaje podría ser un factor clave de una potencial segunda entrega. No obstante, el desarrollo de otra cinta de Mortal Kombat todavía no está asegurado y probablemente dependerá de la recepción que tenga esta nueva adaptación del videojuego a partir de su estreno que está fijado para el próximo 16 de abril en Estados Unidos.