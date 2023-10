Warner rechazó la idea de una película de Mortal Kombat vs DC

A lo largo de los años desde Warner han lanzado múltiples películas animadas de DC y Mortal Kombat, sin embargo estos dos universos nunca se han cruzado y ahora es que se ha conocido la razón.

Jeremy Adam, quien ha escrito varios de los programas animados de ambas franquicias, dio a conocer en entrevista con ComicBook que estuvo interesado en hacer una película de Mortal Kombat vs DC, sin embargo al proponer la idea a Warner estos no estaban interesados.

“Bajaría tus expectativas. No sé si tienen planes de hacer más. Sé que lo propusimos hace un tiempo, pero fue rechazado”, señaló en la ocasión.

A pesar de sus declaraciones, este no pierde la esperanza en que el proyecto llegue a concretarse en algún momento y espera ser convocado para la ocasión.

“No sé si alguna vez harán más. Espero que lo hagan, y espero que me llamen para participar. Eso sería genial porque realmente me encanta. Pero no lo sé. No lo sé. Creo que sería realmente genial. Créeme, me encantaría ver un Mortal Kombat de DC. Eso sería súper, súper genial”.