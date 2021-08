Un reporte intenta apagar las expectativas de aquellos que quieren ver a Henry Cavill en The Flash

A comienzos de esta semana, y de la mano de la publicación de una supuesta foto del traje que Ezra Miller luciría como Barry Allen en la película de The Flash, se comenzó a instalar un rumor que decía que Henry Cavill volvería a interpretar a Superman en aquella película.

Dicha información no tardó en tomar fuerza considerando que la película de The Flash no solo contará con dos versiones de Batman sino que también marcará el debut de Sasha Calle como Supergirl. Todo en el marco e una historia que lidiará con el Multiverso y los viajes en el tiempo.

No obstante, las dudas que ya existían por las fuentes que destaparon el supuesto regreso del actor se multiplicaron con un nuevo reporte.

Resulta que en respuesta a un tweet que aseguraba que Cavill volvería como Superman en la película de The Flash, el reportero de The Wrap Umberto Gonzalez advirtió que ese no sería el caso.

“(Cavill) No estará en The Flash y, de hecho, actualmente no tiene un trato para repetir a (Superman) en ninguna película”, escribió Gonzalez.

Considerando que Gonzalez es una fuente más fiable que aquellas que impulsaron el rumor, por ahora todo apunta a que lo mejor es que no se ilusionen con un regreso de Cavill como Superman en la película de The Flash.

Pero, si son fanáticos de las versiones de los personajes de DC plasmadas en las películas de Zack Snyder, esto quizás los ayudará a lidiar con esa noticia y es que en otro tweet el mismo Gonzalez comentó que Ben Affleck grabará sus escenas como Batman para la película de The Flash durante septiembre.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (It) y su estreno está planificado para noviembre de 2022.