Un video revela al rejuvecimiento digital de Willem Dafoe como el Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

Como parte de un nuevo video promocional de Spider-Man: No Way Home, presentado por el propio Tom Holland, ahora salió a la luz un elemento que no se había dado a conocer: el rejuvecinimiento digital que tendrá el actor Willem Dafoe para volver a dar vida al Duende Verde.

Se trata de una secuencia muy breve, pero también confirma que el retorno del Norman Osborne de las películas dirigidas por Sam Raimi se concretará no solo con el clásico traje, sino que también con un diseño nuevo más cercano a la apariencia del villano en los cómics. Es decir, con todo y capucha morada.

Todo lo encuentran a los 18 segundos del siguiente video:

El segundo tráiler oficial de la película ya había presentado al villano con su apariencia clásica, pero en ese mismo avance se había anticipado esta nueva apariencia. La misma que además añadirá un antifaz.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre.