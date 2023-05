Vean el nuevo tráiler de Oppenheimer, la próxima película de Christopher Nolan

Universal decidió comenzar esta semana con nada más ni nada menos que el lanzamiento de un adelanto de Oppenheimer, la esperada nueva película de Christopher Nolan.

Este tráiler fija las bases para la nueva película del director que seguirá a Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en el contexto de la creación de la bomba atómica.

Así, mientras se puede ver la misión de Oppenheimer para reclutar a destacados científicos para trabajar en el proyecto (una trama que incluye una aparición de Tom Coti como Albert Einstein), también se remarca que todo esto evidentemente ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Oppenheimer fue dirigida por Nolan en base a un guión inspirado en la novela American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer y, sin más preámbulos, puedes ver su tráiler aquí:

Aparte de Murphy en el papel titular el reparto de Oppenheimer contará con Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Jack Quaid y Gary Oldman, entre otros.

El estreno de Oppenheimer está fijado para julio de este año.