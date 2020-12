Wonder Woman 1984 no cumplió las expectativas de recaudación en su estreno en China

Todavía faltan un par de días para que Wonder Woman 1984 concrete su estreno en Estados Unidos, sin embargo, en la víspera de su debut en HBO Max y los cines estadounidenses, la nueva cinta de la amazona ya se presentó en algunos países.

Concretamente, durante la semana pasada, Wonder Woman 1984 se estrenó en 32 mercados, principalmente de Asia, y donde la principal carta para las expectativas económicas de la cinta era China. No obstante, de acuerdo a The Hollywood Reporter, la película no cumplió las expectativas de recaudación en ese país.

Durante su primer fin de semana en la cartelera de China, Wonder Woman 1984 recaudó $18,8 millones de dólares. Una cifra que, de acuerdo a THR, estaría “por detrás de las expectativas” de WarnerMedia para la película considerando que la primera película de Wonder Woman recaudó $38 millones de dólares en China durante su debut en 2017.

Pero obviamente, cuando la primera película de Diana llegó al cine, no había una pandemia y, aunque en países como China varios cines están operando, aún no están en las mismas condiciones que antes del coronavirus. Además, durante su debut en China, Wonder Woman 1984 quedó por detrás de The Rescue, una nueva película de acción china que recaudó cerca de $35 millones de dólares.

De todas maneras, tomando en cuenta su debut en ese imporante mercado, Wonder Woman 1984 recaudó un total de $38.5 millones de dólares durante su primer fin de semana en la cartelera de algunos países.

Wonder Woman 1984 se estrenará este 25 de diciembre en cines y HBO Max en Estados Unidos. Todo mientras la película planearía llegar a otros países en 2021.