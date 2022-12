Zachary Levi confía en que seguirá interpretando a Shazam y defendió James Gunn y Peter Safran: “No es una posición fácil, les entregaron todas estas cosas que ya estaban en mucho conflicto”

Zachary Levi utilizó su cuenta personal de Instagram para abordar su futuro como Shazam. Si bien el propio actor detrás del alter ego heroico de Billy Batson confirmó que todavía no tiene certeza de que pasará con su versión del personaje tras Shazam! Fury of the Gods, en un extenso video el intérprete planteó que confía en su continuidad como el héroe y también defendió a la administración de DC Studios comandada por James Gunn y Peter Safran.

Ante todo Levi remarcó que aunque él no toma las decisiones cree que Safran y Gunn son los mejores encargados para comandar el futuro de las adaptaciones de DC Comics. Y además crítico a aquellos fanáticos que según él solo quieren generar drama y quejarse.

“No podría haber escogido a mejores personas para dirigir a donde irá el Universo DC (...) No tengo idea de la dirección que están tomando las cosas, pero no necesito saberño. Me presento y hago mi trabajo”, dijo el actor. “Estoy agradecido de poder interpretar a Shazam. Estoy agradecido de ser el super Billy Batson y me presentaré a hacer eso mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Y adivinen qué, en este punto, en este momento todavía soy ese personaje. No he tenido conversaciones en curso. Tenemos una película que saldrá literalmente en marzo y, chicos, es incluso mejor que la primera”.

Levi continuó expresando que espera que Shazam! Fury of the Gods tenga una buena recaudación para silenciar a los “haters”.

“Espero que tengamos un mejor desempeño que la primera (película), y ojalá, ojalá esto haga suficiente para silenciar o calmar a los haters que están ahí afuera y quieren con tanto esfuerzo odiar una película realmente encantadora, una rama encantadora de lo que es DC”, indicó.

De ahí en más Levi planteó que entiende que Shazam no es “oscura y melancólica” como otras producciones de DC, pero que eso igualmente tiene un valor. En ese sentido, quizás lo más llamativo es que Levi señaló que independiente del desempeño de la secuela de Shazam! confía en que Peter Safran y James Gunn tomarán la mejor decisión posible para el futuro del Universo DC. De hecho, el actor defendió al ejecutivo y el director de las críticas que han proliferado ante los primeros detalles sobre sus planes para las adaptaciones de DC.

“No tienes idea de los razonamientos detrás de ninguna de las decisiones que se están tomando. La cantidad de conjeturas, rumores, dramas y tonterías que siguen dando vueltas en Instagram y Twitter es ridícula. Es increíblemente ridículo”, indicó Levi. “Así que solo diría que tengan paciencia y den algo de espacio y algo de tiempo para tratar de hacer algo realmente especial. Y creo que es algo que DC merece tener, y algo que (Zack) Snyder intentó hacer y finalmente no se materializó, muchachos”.

Por otra parte Levi reconoció que es amigo de Gunn y Safran, pero aseguró que los jefes de DC Studios están tomando decisiones no “porque les gusta alguien o no les gusta alguien. Están tomando decisiones basadas en lo que es mejor para Warner Bros., DC, todo el estudio y la entidad, e intentan hacer felices a la mayor cantidad de fanáticos, a la mayor cantidad de audiencia posible”.

“Si estás ahí afuera y realmente te gusta lo que pasó antes, puedes hacerlo, está bien. Pero date cuenta de que hay muchas personas a las que no les gustaron esas cosas, y siempre deberíamos intentar aprovechar la mayor cantidad de audiencia posible, hacer felices a tantas personas como sea posible. Para eso estamos en el entretenimiento, y eso es lo que creo que Peter y James están tratando de hacer. Y no es una posición fácil, les dieron todas estas cosas que ya estaban en mucho conflicto. Así que chicos, solo denles un maldito descanso. Tómenlo con calma. Tomen un respiro. Son las vacaciones, por el amor de Dios. Solo disfruten lo que son las vacaciones, denles algo de tiempo para disfrutar las vacaciones y veamos qué sucede al otro lado de esto”, concluyó.

Shazam! Fury of the Gods, fue dirigida por David F. Sanberg, el mismo responsable de la primera película de Shazam, y pase lo que pase a futuro con DC en estos minutos su estreno está fijado para marzo de 2023.