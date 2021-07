Conozcan a los nuevos trajes de Peter Parker con estas figuras oficiales de Spider-Man: No Way Home

Marvel Studios y Sony todavía no revelan el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, como la fecha de estreno de la película esta cada vez más cerca, durante este viernes surgió un nuevo acercamiento oficial a la tercera cinta del Spidey de Tom Holland.

Resulta que a través de su sitio web Marvel reveló el primer vistazo a varias figuras de Spider-Man: No Way Home. Naturalmente estos coleccionables muestran a Peter Parker como el arácnido y en particular presentan a los nuevos trajes que héroe estrenará en la película.

Así, en primer lugar, tenemos al “Traje mejorado”, que aparentemente sería una actualización del atuendo que el héroe lució al final de Spider-Man: Far From Home.

Todo mientras también se presentó a un llamativo traje que estará marcado por el negro y el dorado.

Y finalmente Marvel reveló una figura del denominado traje “Traje integrado”, el cual contiene detalles dorados y, en la versión Funko Pop, se presenta con accesorios que hacen referencia a Doctor Strange.

Pero aunque obviamente Spider-Man es lo más llamativo, estas figuras de No Way Home también muestran a Doctor Strange listo para la acción y con un curioso atuendo casual y una pala.

Y, aparte de ambos héroes, los coleccionables también destacan a MJ, Ned y J Jonah Jameson.

Finalmente, Marvel también reveló algunos set de LEGO que, además de mostrar un poco más de los trajes, tantean algunas posibles escenas de la película como el paso de Peter y sus amigos por el Sanctum Sanctorum y una eventual nueva batalla de Spidey con Vulture.

Pero claro, mientras las figuras anticipan atuendos que efectivamente estarán en la película, las escenas de LEGO tienen que tomarse con un poco más de cautela recordando que, por ejemplo, los coleccionables de Avengers: Endgame no son necesariamente adaptaciones de las escenas.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre.