Gobierno lanza la app Auto Seguro para consultar en línea por autos sospechosos de robo

El gobierno presentó la mañana de este jueves la aplicación Auto Seguro, una base de datos de libre acceso para todos los usuarios, que permitirá consultar por patente si es que un auto tiene encargo por robo. Así, el Ejecutivo pretende disminuir la tasa de robo de automóviles y aumentar la de recuperación de autos sustraídos, sobre todo durante este periodo de excepción constitucional cuando rige el toque de queda en todo el país a partir de las 22 horas.

“Están en marcha la aplicación Auto Seguro, las cámaras corporales y los pórticos lectores del patentes. ¿Qué significan estos tres instrumentos? La aplicación, desarrollada por la Policía de Investigaciones con la Subsecretaría de Prevención del Delito, crea un registro único y en línea de todos los autos robados en nuestro país. De esta forma, la información que antes estaba dispersa en muchas bases de datos, que no estaba disponible en línea y que era de muy difícil acceso, hoy está disponible en línea no solamente para Carabineros y la PDI, sino también para los fiscales, para los jueces y para los ciudadanos que, por ejemplo, podrán consultar a esta base de datos antes de comprar un automóvil, para tener seguridad de que no esté con encargo por robo, o para consultar respecto de cualquier vehículo sospechoso”, explicó el presidente Sebastián Piñera, en el Palacio de La Moneda.

Esta nueva coordinación contempla, además, el uso de 300 nuevas cámaras corporales de Carabineros, que cumplirán la función de lectura de patentes. Esto, adicionalmente de los visores ubicados en pórticos de autopistas.