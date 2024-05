Yáñez afirma que gracias a Carabineros hubo dos procesos constituyentes y Vallejo se distancia: “Lo fuimos construyendo distintos actores políticos”

El general director de la institución sostuvo que “si no hubiese sido por Carabineros, no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”.