Ad portas de cuenta pública: Vodanovic (PS) dice que “a los sectores más duros” del oficialismo les molesta el giro del programa de gobierno

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la tercera cuenta pública del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que se llevará a cabo el próximo sábado 1 de junio.

En conversación con Radio Pauta, la timonel oficialista fue consultada por la hoja de ruta que debiese marcar el Mandatario en dicha instancia, esto a propósito de la importancia que ha adquirido resolver la crisis de seguridad que enfrenta el país.

En ese sentido, la senadora remarcó que en esa materia el gobierno ha tenido una conducta que “ha sido bastante eficiente y efectivo en materia de implementar políticas, de poner recursos, de dictar las leyes que se necesitan”.

Bajo ese marco, defendió la prioridad que el Ejecutivo le ha dado a la agenda seguridad, dando un giro al programa de gobierno que presentaron al inicio. “A los sectores más duros del gobierno probablemente aquello le molesta, de que hubo de abandonar el programa tal como venía, pero la verdad es que ha habido problemas bastante complejos”, dijo.

“Y creo que el gobierno, y en particular en materia de seguridad la ministra (Carolina) Tohá y el subsecretario (Manuel) Monsalve, han logrado encauzar de buena manera”, agregó.

En esa línea, fue requerida sobre si con sus declaraciones apuntaba a Apruebo Dignidad. A lo que la senadora respondió que “la verdad es que basta con ver quiénes están todavía pidiendo que se vaya el CAE, cuando en todos los tonos se ha dicho que no hay dinero para eso. Entonces, claro, a todos nos gustaría que pudiera resolverse el tema o la deuda histórica de los profesores, que a mí me parece una deuda legítima, pero ¿dónde están los recursos para eso?”.

Así las cosas, afirmó que “es bien evidente que hay algunos que siguen hablándole a su nicho y que no se hacen cargo de ser parte del gobierno, de ser oficialistas, porque yo creo que esto de con un pie en el gobierno y un pie en la calle es algo que no resiste análisis. Creo que se está en el gobierno o no se está, con todas las complejidades que se puede tener”.

“Si uno está en el gobierno, está para lo bueno, para lo no tan bueno y también para defender lo que ocurre. Hoy día los recursos disponibles no son los suficientes para atender todas las necesidades”, agregó.

Para cerrar, la senadora hizo hincapié en que “evidentemente la realidad se impone” ante el cumplimiento “a rajatabla del programa de gobierno”.