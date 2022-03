Hyundai Creta Grand: un SUV para cuando crece la familia

El segmento de los SUV sigue sumando actores en nuestro país. Ahora se trata del Hyundai Creta Grand, modelo que arriba con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, completando así la familia de utilitarios en la marca coreana e instalándose en el line-up entre el Creta y Tucson.

“El Creta Grand viene a entregar nuevas e innovadoras opciones en el segmento de los modelos SUV. Confiamos plenamente en que su diseño, espacio, seguridad y equipamiento entregará gran satisfacción a sus usuarios, para que en un futuro logre convertirse en una opción preferencial dentro de los vehículos con capacidad para siete personas”, señaló José Luis Correa, gerente de marketing y experiencia cliente Grupo Gildemeister, quien precisó que los rivales que enfrentará son modelos como Suzuki XL7, Toyota Rush y Chevrolet Captiva con tres filas de pasajeros.

A nivel de diseño, el modelo que llega desde India -donde se vende como Alcázar- mantiene el diseño de lenguaje Sensuous Sportiness, con una imagen audaz, moderna y juvenil.

Entre sus características, destaca la parrilla cromada con diseño paramétrico en forma de cascada, luces delanteras LED que lucen un patrón triangular y hacen juego con las luces de posición LED.

En la zaga, el Creta Grand aprovecha su espacio para ofrecer una cabina que es 20 cm más grande que su hermano menor, mientras las luces traseras LED se combinan para destacar el emblema ubicado en el centro.

En cuanto a dimensiones, es un vehículo mediano para tener tres filas de asientos. En cifras, el Creta Grand tiene 4.500 mm de largo (+200 mm que el Creta); 1.790 mm de ancho (igual que Creta), 1.675 de alto (+40 mm) y una distancia entre ejes de 2.760 mm de largo (+150 mm). Este aumento permitió maximizar el espacio para las piernas, la cabeza y los hombros en el habitáculo.

En el interior, llama la atención la simpleza y la tonalidad bicolor, con un volante de cuatro puntas forrado en cuero y la alta versatilidad que entrega la posibilidad de abatir asientos 50/50 en la tercera fila y 60/40 en la segunda fila. Esto permite que la capacidad de carga del maletero sea de 180 litros, pero que crezca a 561 litros con la segunda fila abatida y a 1.650 litros con todos los asientos abajo.

En cuanto a tecnología y conectividad, dispone de control de audio al volante, bluetooth con reconocimiento de voz, cargador inalámbrico de celulares y 5 puertos USB, además de un tablero digital de 7′' que entrega la información del vehículo al conductor y una pantalla táctil de 10′' compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Respecto del motor, el nuevo Creta Grand se mueve por un propulsor Nu Smartstream 2.0 litros que desarrolla 157 Hp y 191 Nm de torque a 4.500 rpm, acoplado a una caja manual o una automática de seis velocidades.

En materia de seguridad, de serie cuenta con seis airbags, frenos ABS, cámara de retroceso, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HAC), anclaje Isofix para silla de niños, asistente de estacionamiento trasero, y monitor de presión de neumáticos.

La oferta del Creta Grand constará de dos versiones, con precios de $ 18.590.000 para la variante de entrada (MT Plus), mientras la alternativa tope de gama (AT Value), que agrega climatizador, llantas aro 18′' diamantadas, botón de encendido, llave inteligente, control crucero, espejo retrovisor electrocromático y retrovisores abatibles electrónicamente, tiene un valor de $ 21.190.000.

La expectativa de venta con el nuevo modelo es comercializar 1.000 unidades anuales, lo que correspondería a un 20% de las ventas totales de los SUV en Hyundai.