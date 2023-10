Japan Mobility Show, ¿qué modelos nos encontramos en la feria japonesa?

El Japan Mobility Show, evento que comenzó el 25 de octubre y que fuimos invitados por Nissan Chile, aún se está llevando a cabo, pues finalizará el próximo 5 de noviembre. En él, encontramos novedades muy interesantes, de hecho, todas las grandes sorpresas ya te las contamos. Sin embargo, en este salón, pudimos ver ciertos modelos que han sido estrenados los últimos meses.

Nissan Sakura y Leaf 90° Aniversario

La firma japonesa celebró sus 90 años en este Japan Mobility Show dejando en claro que su futuro es eléctrico, con su ambicioso plan de 27 nuevos modelos electrificados. En él vimos sus grandes novedades como lo fueron el Hyper Force, Hyper Tourer y el Hyper Punk.

Sin embargo, esto no fue todo, pues tuvimos la posibilidad de conocer el Sakura (modelo que no llega a nuestro mercado) y el Leaf, ambos celebrando una edición especial de su 90° aniversario. En ellos, pudimos ver diferentes detalles que lo hacen diferenciarse del resto y no dejaron indiferentes al resto.

Es importante recordar que el Sakura se estrenó en 2022 y es el primer vehículo eléctrico en el mercado japonés de “minivehículos”, al cual le fue muy bien, pues allá este tipo de vehículos tiene muy buenos resultados.

Otro de los modelos que vimos en su enorme stand es el Ariya, modelo que cuenta con una tecnología de punta y el lenguaje de diseño más reciente de la marca. Si te suena es porque hace poco estuvo uno de ellos en nuestro país, ya que una pareja anda recorriendo el mundo, eso sí, con algunos ajustes en sus para ayudarlo a hacer frente a los terrenos extremos que el equipo debe atravesar en su ruta.

Daihatsu Vision Copen

Se trata un roadster compacto, que alcanza los 3.835 mm de largo, con un ancho de 1.695 mm, alto de 1.265 mm y una distancia entre ejes de 2.415 mm.

Este Vision presumiblemente será mucho más potente que su antigua generación, ya que renunciará al motor de tres cilindros de 0,6 litros y ahora tendrá un motor 1.3 litros.

Según la marca, el motor de combustión interna se pensó para funcionar con combustible CN, o sea que debería ser con combustible neutro en carbono o sintético.

BMW X2

A principios de octubre te detallábamos el ingreso de la segunda generación del X2, la cual trae como novedad su carácter más distintivo, deportivo y orientado al futuro, este último punto con la inclusión de una versión 100% eléctrica.

Dentro de las cosas que destaca son un gran número de sistemas que permiten la conducción y estacionamiento automatizado, innovadores servicios digitales a cargo del nuevo BMW iDrive con selección rápida “QuickSelect” sistema operativo BMW ID9.

El lanzamiento al mercado mundial comenzará en marzo de 2024 con las siguientes versiones: iX2 xDrive30 totalmente eléctrico, el X2 M35i xDrive, otra opción de gasolina y por último uno diésel. Además, se espera que se sume una segunda variante eléctrica y otra con motor diésel.

Honda Prologue

El Prologue saldrá a la venta recién en 2024, basándose en la plataforma Ultium del consorcio estadounidense, por lo que compartirá tecnología con modelos como el Cadillac Lyriq, el Chevrolet Blazer o incluso el GMC Hummer.

Este nace nace para situarse justo por encima del CR-V con unas medidas de 4.877 mm de largo, 1.989 mm de ancho y 1.643 mm de alto. Su distancia entre ejes es de 3.094 mm.

En el interior del nuevo Prologue, éste apuesta por el minimalismo y tecnología propios de los últimos modelos de Honda, con dos pantallas de diseño flotante: una de 11″ para el cuadro de mandos digital y otra de 11,3″ para el sistema de infoentretenimiento. Se acompañan, como ya nos tiene acostumbrados la firma, de controles físicos muy bien cuidado

Mitsubishi L200 (en otros mercado Triton)

La pick-up más vendida en Chile en los últimos años dio a conocer su sexta generación, la cual se construye en Tailandia sobre una nueva plataforma, derivada de la que ocupa la Nissan Navara -ambas pertenecen al grupo Nissan-Renault-Mitsubishi- pero manteniendo la base de largueros y travesaños y mejorando el sistema de suspensión.

A nivel motriz dispondrá solo de una opción turbodiésel de cuatro cilindros y 2,4 litros, pero que ofrecerá distintos niveles de potencia: 150 Hp en su versión de acceso, 181 Hp en la intermedia y 201 en la tope de gama.

Según lo que nos señaló la marca la nueva Mitsubishi L200 llegará a Chile el segundo trimestre del 2024.

Suzuki Swift Concept

La marca japonesa nos aventuró lo que será la próxima generación del emblemático Swift, del cual aún no sabemos muchos detalles pero lo que sí dejó en claro es que no serán muchos cambios a nivel estético, quizás a nivel motriz puede varias más.

En el stand el ejemplar exhibido era de color azul, llantas bitono, una máscara más estilizada y en general un vehículo con tintes más modernos. Todos los detalles los sabremos en profundidad en 2024.