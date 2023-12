La misión navideña del primer Bentley Blower Junior

Aunque no lo parezca el Bentley Blower Junior (o Jnr, como abrevia la marca) es un juguete. Uno extremadamente exclusivo, diseñado y construido en colaboración con The Little Car Company. Sí, los mismos creadores de esos alucinantes Bugatti para niños.

Antes de iniciar de lleno su comercialización, ya se han ensamblado seis unidades de preserie, el Bentley Blower Jnr ha iniciado un programa de resistencia, con el que recorrerá 8.000 kilómetros pasando por tres continentes. Un test que, dada la época, no podía tener un mejor comienzo: tomar el primero de estos ejemplares y conducirlo hasta los Alpes Suizos en busca del perfecto árbol de Navidad.

Inspirado en el legendario Bentley ‘Blower’ de 1929 que reinó en Le Mans a finales de aquella década con su motor de cuatro litros y medio, el Blower Jnr traduce su esencia a una escala ligeramente menor, ofreciendo a dos adultos la experiencia de sentirse como Sir Henry Birkin.

Está equipado con un propulsor eléctrico de 20 Hp de potencia, suficientes para mantener una velocidad máxima de 72 km/h con una autonomía de 105 km. Sin duda, un entretnido juguete vintage, construido enteramente a mano con más de 700 piezas diferentes.