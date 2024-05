Independencia: concejal de oposición acusa malversación de fondos y alcalde Durán anuncia querella en su contra por injurias y calumnias

Un intenso round se registró la jornada de este jueves durante la sesión del Concejo Municipal de Independencia, ocasión en la que el concejal Agustín Iglesias (ind.-UDI) acusó una presunta malversación de fondos por parte de la directora de Educación Municipal, Claudia Carrillo, lo que motivó la molestia del alcalde Gonzalo Durán (CS), quien afirmó que presentará una querella en contra el edil por “injurias y calumnias”.

Esto, en el marco de una acusación sobre asignaciones efectuadas por sobre el tope legal, que habrían recibido la directora Carrillo y directores de establecimientos.

“Como la avaricia no se cura tan rápido, la directora se las arregló para crear varias asignaciones para los directores y para ella misma, aún cuando la ley indica que eso no se puede hacer, ya que la ley establece que el sostenedor puede asignar un máximo de 30% de asignaciones especiales en total”, sostuvo el concejal Iglesias durante la sesión”, destacó el concejal Iglesias.

“Con el decreto alcaldicio exento 551 se autorizó, el año 2019, una asignación ilegal. Con el reglamento aprobado en Concejo Municipal en mayo de 2023, se autorizó a la directora a pagarse un ilegal 400% de asignación sobre la remuneración básica mínima nacional. Y con ese mismo reglamento, más la modificación de febrero, se autorizó ella misma, a los directores de establecimientos y otros cargos a recibir asignaciones varias que suman más de un 30% entre todas, incumpliendo nuevamente la ley”, agregó.

Al respecto, destacó que, en el caso de la directora Carrillo, la magnitud de estas asignaciones “ilegales”, entre 2016 y 2024, llegan a “cerca de 150 millones que no le corresponden”. “Esto se repite para algunos directores y funcionarios de educación, de los cuales desconozco el monto”, agregó.

Al respecto, le indicó al alcalde que asistirá a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para que esto se resuelva hasta el final”.

Ante esto, el alcalde Gonzalo Durán comenzó afirmando que “la directora de Educación cuenta con toda mi confianza, total y absoluta (…) y me alegra que lo que acaba de decir lo vaya a mandar a la Contraloría, porque si no lo hubiera mandado usted, lo mando yo. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando uno se equivoca, la Contraloría es un órgano privilegiado para determinar si efectivamente nos hemos equivocado o no y en qué nos hemos equivocado”.

Tras adoptar un tono más severo, el jefe comunal indicó que “lo que yo no le voy a permitir a usted, mucho menos porque es una conducta que ha hecho varias veces, es hacer afirmaciones, darlas por ciertas y después mandar los antecedentes al órgano que tiene que determinar si son irregulares o no. Y cuando el órgano externo dice que no son irregulares, usted ni pide disculpas”, arremetió el alcalde Durán.

En este sentido, encaró al edil señalando que “no solo se permite hacer una afirmación sobre la probidad (de la directora Carrillo), se permite hacer una afirmación, en mi opinión, miserable, en que usted le atribuye a la directora la condición de avaricia para efectos de esto”.

“Después voy a buscar la acepción de avaricia, y créame que, si la naturaleza de esa afirmación lo posibilita, voy a presentar yo, como representante legal del municipio, una querella en su contra por injurias y calumnias, porque usted está asignando dolo, está asignando una intención (…) y eso yo creo que es constitutivo de delito”, destacó.

“Creo que la política y las elecciones no habilitan para cualquier cosa”, sostuvo.

Sobre el fondo del informe presentado por Iglesia, el alcalde Durán admitió que “hay algunos aspectos que están allí que son objeto de controversia, que nosotros hemos analizado profundamente en reiteradas oportunidades con el equipo jurídico, con la administración municipal, porque efectivamente la composición de las remuneraciones de educación es de especial complejidad, por distintas razones, largas de explicar acá”, indicó.

Tras reiterar el jefe comunal que presentará la querella contra el concejal de oposición, Iglesias se limitó a responderle: “Nos vemos en tribunales”.

Concejal Iglesias: “La justicia dirá”

Posteriormente, en sus redes sociales, el concejal Iglesias sostuvo que “hoy el alcalde Gonzalo Durán me anunció en el Concejo Municipal que se querellará contra mí, por el insólito hecho de que hoy, en el concejo, hice la denuncia de un posible delito de malversación de fondos de parte de la directora de Educación Municipal”.

“Con la información que tengo hasta ahora, casi 150 millones de pesos fueron entregados a la jefa de Educación Municipal. En Educación, donde es una preocupación de las familias de toda la comuna de Independencia, donde tenemos colegios con una infraestructura en mal estado, donde tenemos apoderados con niños TEA que piden a gritos apoyo para sus hijos, donde tenemos todavía alumnos sin matrícula, se desviaban fondos de manera irregular”, destacó el edil.

Agregó que “el alcalde Durán quiere ver esto en la justicia y que así lo hagamos. Yo mañana (viernes) iré a Contraloría, iré al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y si se quiere querellar contra mí, que lo haga, porque la información que estoy entregando tiene documentos, tiene respaldo y la justicia dirá”.